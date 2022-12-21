CHP, cumhurbaşkanı adayı için anket başlatmış: Gelen veriler ne söylüyor?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

AKP ve MHP, üçüncü kez aday olup olamayacağına dair tartışmaların gölgesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde anlaşırken, muhalefet kanadında konuyla ilgili sessizlik sürüyor.

Kamuoyunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok siyasinin adı öne çıkıyor.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin bir süredir cumhurbaşkanı için alternatif aday isimleri üzerinden ciddi bir anket başlattığını aktardı.

Gazeteci, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle şunu belirteyim, CHP yönetiminin hemen hepsinin altını çizdiği bir söylem var: 'Bizim sonuna kadar adayımız belli, Kemal Kılıçdaroğlu... Bütün verilerimiz kazanacağını gösteriyor.'

Gerekçesini sorduğumda önemli bir çalışma hakkında bilgi aktarıldı.

Madem bir süredir Kılıçdaroğlu’nun konuşma metinlerinden tutun da nerede hangi ziyarette bulunacağından, kimlerle orada görüşeceğine ve hangi aşamada ne söyleyeceğine kadar geniş bir veri deposu üzerinden işler yürüyormuş.

Bununla ilgili 'spin doctor' diye de isimlendirilen, siyasal yön vericileri bünyesinde barındıran bazı şirketler ve gelecek tahmininde bulunan 'super predictor' diye bilinen süper tahminciler ile de çalışma başlatılmış.

Üç şirketin verisi

Partinin etkin ve bir o denli de önde gelen ismi Kılıçdaroğlu adında bu denli çok ısrarcı olmalarını anımsatıp, 'Seçim kaybedilirse buna ne yanıt vereceksiniz; cevabınız da hazır mı?' diye sorunca şu yanıtı verdi:

'Bizler de siyasetçiyiz; bu seçimin kaybedilmesinin neye mal olacağını diğerleri kadar biz de biliyoruz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu için bu denli ısrarımızın bir gerekçesi ve nedeni var; çünkü yaptırdığımız tüm araştırmalar kazanacağını gösteriyor.'

Bunu neye dayanarak söylediğini sorduğumda ise bugüne kadar bilinmeyen bir sırrı açıkladı:

'Bir süredir kamuoyu anket şirketleri ve bu konuda uzman olan isimlerle çalışmaya başladık. Öyle bir şirket de değil, üç şirketle çalışıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Gelen veriler bize umut veriyor, hiçbirinin verisinde de Kılıçdaroğlu kaybetmiyor…'

Friedman ve Flack örneği

Partinin etkin ismi ile sohbetimiz sonrasında yine CHP için çalışan önemli bir siyaset bilimci ile konuştum. O da doğruladı…

Anlattığına göre 'Süper tahminci- Super Predictor...' diye de bilinen, daha çok Beyaz Saray’da, gelişmiş batılı ülkelerin devlet yönetimlerinde veya büyük finans şirketlerinin koridorlarında görülebilen, kendi araştırmalarının yanında ulusal ve uluslararası verilere de başvurarak gelecek tahmininde bulunan isimlerle de çalışılmaya başlanılmış.

Siyaset bilimcinin de belirttiği gibi, süper tahminciler, çok büyük bir şirketin CEO’sunun yanında, önemli bir batılı siyaset adamının odasında veya milyarlarca dolarlık yatırım fonunu yöneten bir şirketin koridorlarında rastlanan tipler.

Tabii ki CHP’nin çalıştığı isim onlar değil, ama anlaşılması açısından örnek verirsem bunların en tanınmışları Tom Friedman ve Bill Flack…

Afganistan’da Usame Bin Ladin’in ele geçirilmesinden, Rusya’nın Ukrayna’ya gireceğine, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından, dövizin geleceğine, Afrika'da hangi ülkenin daha güvenli olacağına kadar birçok konudaki tahminlerinde yanılmadılar.

O nedenle de bu kişilere 'süper tahminci' deniliyor.

Aktardıklarına göre kamuoyu şirketinin temsilcileri CHP’de milletvekili olan öyle isimlerle karşılaşmışlar ki, bazen kendilerinin verilerinden çok daha iyi analizleri olmuş; hatta bunların en iyi şekilde işlendiklerini de görmüşler.

Bazı sosyolojik ve matematiksel tabloları birleştirip geleceğe ilişkin önemli tespitler yapmışlar.

Yazmamam kaydıyla bazılarının isimlerinden söz edildi ki hem geçmişteki siyasal birikimleri, hem de saha okumalarının ne denli iyi olduğuna bizzat tanıklık ettiğim kişiler.

Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden tutun da yerel seçimlerde belediye başkan adaylarına, Altılı Masa'nın oluşumuna kadar bir çok konuda da perde arkasında kalmayı başaran kişiler."