CHP binasına saldırmıştı, Vali 'biraz farklı problemleri olan bir vatandaşımız' dedi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde dün akşam CHP ilçe başkanlığının olduğu binaya iki tane yanıcı madde atılarak saldırı hakkında açıklama yaptı.

Saldırganın yakalandığını hatırlatan Ayaz, "Saldırgan alındı, suçunu kabul etti. Daha önce kaydı olan, biraz farklı problemleri olan bir vatandaşımız. Soruşturma gizli olduğu için şu an çok detaylara girmek istemiyorum. Ama soruşturma çok yönlü olarak adli makamlarımız tarafından yürütülüyor" dedi.

Bazı haberlerde, saldırının aynı binanın üst katındaki öğrenci yurduna yapıldığının iddia edildiğini belirten Ayaz, "Sabahleyin yine bir haber gördüm, o çok üzücü. Malum aynı binanın üst katlarında kalan üniversite öğrencilerimiz var. Konunun üniversite öğrencilerimizle kesinlikle bir ilgisi yok. Saldırganın yapılan bütün incelemesi, kendi ifadesi, bunun böyle bir ilintisinin olmadığını bize gösteriyor ama soruşturma, dediğim gibi çok yönlü olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çankırı'nın güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Ayaz, "Tekrarının olmaması için elimizden gelen bütün tedbirleri alacağız. Tekrar söylüyorum, bu olayın Çerkeş'teki öğrencilerimizle filan kesinlikle bir ilgisi yok. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama ileride adli makamlarca veya tarafımızca tekrar yapılacaktır" ifadelerini kullandı. (AA)