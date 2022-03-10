Che'nin katili Bolivyalı subay öldü

1967'de Ernesto "Che" Guevara'yı öldüren Mario Teran, 80 yaşında öldü. Çevresinin beyanına göre Teran uzun bir hastalıktan sonra öldü.

Mario Teran, esir düşen Che'yi katletme eyleminin General Gary Prado'nun talimatıyla gerçekleştirdiğini söylemişti.

Eşi ve iki çocuğu bulunan Teran, Ağustos 2006'da Kübalı doktorlar tarafından, milyonlarca Bolivyalıya sağlanan ücretsiz sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak katarakt körlüğünden iyileştirilmişti.

Arjantinli komünist Che, Teran tarafından öldürüldüğünde 39 yaşındaydı. Çavuş Teran Che'yi öldürdüğü anlardan daha sonra "hayatımın en kötü anıydı" diye bahsedecekti.

Teran, Che'nin son dakikalarını şöyle anlatmıştı:

"Che'yi iri, çok iri gördüm. Gözleri yoğun bir şekilde parlıyordu. Bana doğru geldiğini hissettim ve bakışlarını üzerime diktiğinde, başım döndü. 'Sakin ol' dedi bana, 'İyi nişan al! Adam öldüreceksin!'. Sonra kapıya doğru bir adım geri gittim, gözlerimi kapadım ve ateş ettim."

Teran'ın ilk atışları Che'nin göğsünü ıskalamış ama sonra vurabilmişti.