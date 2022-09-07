ÇHD'li avukatlara yine tahliye yok

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 22 avukatın yargılandığı davaya İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile dernek üyesi Barkın Timtik ve Oya Aslan’ın tutuklu olarak yargılandığı davanın duruşması, Marmara (Silivri) Cezaevi’ndeki duruşma salonunda yapıldı. Duruşmada yine tahliye kararı çıkmadı.

Kozağaçlı, mahkeme heyetine şunları söyledi:

“Hakimlik mesleğine ilgi duyar gibi bir haliniz yok sayın yargıç. Azıcık ilginiz olsaydı, 6 yıldır devam eden tutukluluğumda matbu tutuk devam kararınıza, özenip de bir virgül değişiklik yapardınız.

Devlet, siyasi ceza davası avukatlarına, yönetememe krizinde saldırır. Yönetebildiği zamanlarda, şimdi ‘örgüt üyesi’ dediği avukat, örgüt ile irtibat kurabilmesi için tek çözümüdür. İllegal örgüte müzekkere mi yazacak devlet? Avukatını bulur, avukatını takip eder, avukatını dinler.

Avukat ortadadır çünkü. Silahsızdır, takip edilebilir, dinlenebilir. Beni 10 senedir yargılıyor, çokça senelerdir de dinliyor zaten devlet. Takip ediyor. Ama şimdi yönetemiyor ve saldırıyor.”