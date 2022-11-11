ÇHD davasında karar: Mahkeme avukatlara ceza yağdırdı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında olduğu 22 avukatın yargılandığı davada karar açıklandı. Avukat Kozağaçlı 13 yıl, avukat Barkın Timtik 20 yıl 6 ay, avukat Oya Aslan ise 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 16 avukata 1 yıl ile 16 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verdi. Tutuklu avukatların, tutukluluk hallerinin devam ettirilmesine karar verildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatların, yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın, son duruşması; Silivri’deki Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda 7 Kasım Pazartesi günü başlamıştı.

Bugünkü duruşmaya; HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ve bazı yabancı ülke barolarından avukatlar da izleyici olarak katıldı.

Bir hafta devam eden yargılamada savunmaları tamamlanan sanıkların son sözleri soruldu.

Selçuk Kozağaçlı mahkemedeki son sözünde, “Biz asla vazgeçmeyiz, asla teslim olmayız. Yaptığımız avukatlık doğrudur. İyi ve güzel olanı biz temsil ediyoruz. Bu mücadeleyi mutlaka biz kazanacağız” dedi.

Oya Aslan ise duygulu bir hafta yaşadıklarını söyleyerek, kendilerini yalnız bırakmayan ailelerine ve avukatlarına teşekkür etti. Sanıklardan Özgür Yılmaz ise, “50 yaşına geldim, yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Her şeyin arkasında durdum. Güzel bir yaşamım oldu” diye konuştu.

Kozağaçlı'ya 13 yıl hapis cezası

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukat Selçuk Kozağaçlı’ya, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 12 yıl, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla da 1 yıl hapis cezası verdi. Hakkında 13 yıl hapis cezası kararı verilen Kozağaçlı’nın tutukluluk halinin devam ettirilmesine karar verildi.

Barkın Timtik'e 20,5 yıl hapis cezası

Mahkeme, Barkın Timtik'i, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 12 yıl, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan da 6 yıl hapse mahkûm etti. Timtik'in birleşen dosyası kapsamında da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl, “kamu görevlisine karşı, görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 1 yıl ve “yasadışı gösteriye katılmak” suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, Timtik’in tutukluluk halinin devamını hükmetti.

Oya Aslan'a 16,5 yıl hapis cezası

Sanıklardan Oya Aslan’a “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10,5 yıl ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl hapis cezası veren heyet, sanık Taylan Tanay'a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Tanay'a, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası ve “görevini yaptırmamak için direnme” suçundan verilen 10 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Sanıklar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Avni Güçlü, Gülvin Aydın’ın “DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3’er ay hapse çarptıran mahkeme, 3 sanığa da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan değişen sürelerde hapis cezası veren mahkeme, bu suçtan verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahmi Yılmaz ve Selda Yılmaz’a da “DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Sanık Özgür Yılmaz’a “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıklara da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan değişik sürelerde hapis cezaları verdi.

Ebru Timtik'in dosyası düştü, 2 firari sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti, yargılama devam ettiği sırada ölüm orucunda 2020 yılında hayatını kaybeden Ebru Timtik hakkında davanın düşürülmesine karar vererek, firari sanıklar Zeki Rüzgar ve Günay Dağ'ın dosyasının ayrılmasına hükmetti. (ANKA)