Charles Windsor, İngiltere Kralı ilan edildi

Geçtiğimiz gün ölen İngiltere Kraliçesi Elizabet Windsor'un en büyük oğlu Charles Windsor, bugün günü bir Katılım Konseyi toplantısında St. James Sarayı'nda İngiltere Kralı ilan edildi.

Üst düzey yetkililer, Canterbury Başpiskoposu ve Kraliyet Ailesi üyeleri, Windsor'u hükümdar ilan eden belgeyi imzaladılar.

Charles, 70 yıllık saltanatının ardından, annesi Elizabeth Windsor'un Perşembe günü 96 yaşında ölmesinin etmesinin ardından Kral oldu ancak taç giyme tarihi henüz açıklanmadı.

73 yaşında tahta çıkan Charles Windsor, 1917'ye kadar Saxe-Coburg ve Gotha adıyla bilinen Windsor hanedanının 6. hükümdarı oldu. Charles Windsor'un 17 yıl önce evlendiği eşi Camilla'ysa Kraliçe oldu.

Charles Windsor'un oğlu ve varisi William Windsor da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçti.