Charles İngiltere kraliyetinin amblemini değiştirdi

Kral III. Charles'ın kraliyet ailesinin başına geçmesinin ardından marşlar, paralar, pasaportlar gibi bir çok unsurda değişiklik beklenirken ilk değişiklik kraliyet sembolünde gerçekleşti. Charles'ın kendisinin seçtiği sembolde, adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen 'Rex' kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.

Kral Charles'ın sembolü, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in "E II R" sembolünün yerini alacak. İskoçya'da kullanılan bir versiyonda İskoç Tacı bulunacak.

Yeni amblemin ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacağı ve kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacağı bildirildi.