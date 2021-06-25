Cezayir Başbakanı Abdülaziz Cerad istifa etti

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune, Başbakan Abdülaziz Cerad liderliğindeki hükümetin istifasını kabul etti ve yeni kabine kurulana kadar onu geçici başbakan olarak atadı.

Cerad'ın istifası, kitlesel protestoların ardından iki yıl sonra düşük bir katılım ve çoğunluğu kazananın olmadığı 12 Haziran'daki parlamento seçimlerinin ardından geldi.

Oylama muhalif Hirak hareketi tarafından boykot edildi ve katılım sadece yüzde 23'de kalarak ülke tarihinde kaydedilen en düşük katılımlı seçim oldu.

Cezayir'in en büyük siyasi partisi olan Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), 407 sandalyeli parlamentoda 98 sandalye kazanarak genel seçimlerin "galibi" oldu.

Cezayir'in 1962'de Fransa'dan bağımsız olmak için verdiği uzun mücadeleden doğan ve 1990'daki ilk çok partili seçimlere kadar ülkenin tek partisi olan FLN, beklenenden daha iyi bir sonuca ulaşmış oldu.

Uzun süredir Cumhurbaşkanı olan Abdülaziz Buteflika'nın partisi FLN, cumhurbaşkanının 2019'un başlarındaki haftalarca süren Hirak protestolarının ardından ordunun baskısı altında istifa etmesinden sonra durgundu.

Cezayir anayasasına göre cumhurbaşkanı, hükümetin istifasını aldıktan sonra yeni bir başbakan atamak için kazanan partilerin liderleriyle müzakerelere başlamalı.

Parlamento seçimlerinde Bağımsızlar 84 sandalye ve AKP destekli şeriatçı Barış İçin Toplum Hareketi 65, Demokratik Ulusal Birlik partisi 58 sandalye kazandı.

Siyasi grupların geri kalanı için, Gelecek Partisi 48 sandalye alırken, Ulusal İnşa Hareketi 39 sandalye kazandı ve onu iki sandalye ile AKP'den özenilip kurulan Adalet ve Kalkınma Cephesi izledi.

Cezayir'in 204 sandalyeli parlamentosunda çoğunluğu oluşturmak için, sonuçlara göre en az üç parlamento bloğunun bir araya gelmesi gerekiyor.