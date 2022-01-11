Cezaevlerindeki çocuk sayısı artıyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanmak üzere cezaevinde yaşanan hak ihlallerini soru önergesi olarak Meclis'e taşıdı.

"Ülkemizde 0-6 yaş arası çocuklar; annelerinin yargılama dosyaları, 12-18 yaş arası çocuklar ise kendi yargılama dosyalarından dolayı cezaevlerinde tutulmaktadır" diyen Dağ, "Ankara Tabip Odası’nın verilerine göre, 31 Aralık 2021 itibariyle cezaevlerinde bin 941 tutuklu-hükümlü çocuk bulunmaktadır. 566 hükümlü çocuğun ceza infazı ise Covid-19 izni nedeniyle cezaevi dışında uygulanmamaktadır" ifadesini kullandı.

'Çocuk cezaevleri kapatılarak, eğitim öğretim haklarına kavuşmalı'

Çocukların, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında ya da yetişkin kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk koğuşlarında tutulmaya devam ettiğine dikkat çeken Dağ şöyle konuştu:

"Türkiye’de kimi suç tiplerinde çocuklar çok uzun süre tutuklu olarak yargılamakta olup hatta tutuklu çocukların sayısı, tüm zamanların hükümlü çocuklardan her zaman daha fazla olmuştur. Suça itilen çocukların sorunlarına çözüm aranması gerekirken, kapalı cezaevlerine sevk edilmeleri çocuklara tecrit içinde tecrit yaşatmak olduğu gibi bu durum çocukları daha fazla şiddete teşvik etmektir. Üstelik, geçmişte çocukların cezaevlerinde şiddet ve istismara maruz bırakıldığına dair birçok haber kamuoyunda genişçe yer buldu. Bakanlığınızın 2020 faaliyet yılı raporuna göre; Türkiye’de 22 adet çocuk ağır ceza mahkemesi, 112 adet çocuk mahkemesi bulunmaktadır. Çocuk yargılamalarının önemli bir kısmı yetişkin mahkemelerinde görülmektedir. Çocuk cezaevleri kapatılarak, eğitim öğretim haklarına kavuşmalıdırlar."

Dersim Dağ'ın soruları şöyle:

Türkiye cezaevinde kaç çocuk bulunmaktadır? Bunların illere göre dağılımı ve yaş aralıkları nelerdir?

Cezaevinde bulunan kaç çocuk eğitim ve öğretim hakkından yararlanamamaktadır?

Çocuk cezaevleri kapatılacak mıdır? Çocuklara cezai yaptırımın sonucu olarak tutuklama uygulamasından ne zaman vazgeçilecek?

2010-2021 yılları arasında cezaevlerinde kaç çocuk, hak ihlali, istismar ve şiddete uğramıştır? Hangi cezaevlerinde çocuklara karşı işlenen suçlara karşı soruşturma açılmıştır? Kim, ne kadar ceza almıştır?

Çocukların cezaevinde kaldığı ortamın huzurlu ve güvenli olabilmesi için ne tür önlemler alınmaktadır?

2010-2021 yılları itibariyle cezaevlerinde annesi ile birlikte kalan kaç çocuk bulunmaktadır?

Dersim Dağ ayrıca cezaevlerindeki hasta tutuklulara da dikkat çekti. Metris 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 4’üncü evre kanser hastası olan ağır hasta tutuklu Turan Çabuk'u örnek veren Dağ, Çabuk’un infazının ertelenmesi talebine ilişkin itiraz sürecinin henüz karara bağlanmadan tekrar 12 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi’ne konulduğunu söyledi.

Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Nurettin Başaran'ın da yüzde 78 engelli olduğunu belirten Dağ, gizli tanık ifadelerinden yola çıkılarak 25 yıl hapis cezasına çarpıtılan Başaran'ın "cezaevinde kalamaz" raporuna rağmen cezaevinde tutulduğunu dile getirdi.