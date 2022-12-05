Cezaevlerinde kapasiteden 50 bin fazla mahkum var

Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam 396 cezaevinin kapasitesi 286 bin 797 ancak 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle cezaevlerinde 336 bin 315 kişi bulunuyor.

Sözcü'den Başka Kaya'nın haberine göre, cezaevlerindeki 1 Nisan 2022 tarihinde 314 bin 501 olan kapasite yeni açılanlarla birlikte 1 Aralık 2022'de yüzde 8 artarak 336 bin 315'e ulaştı. Nidan ayında 27 bin 704 olan kapasite fazlası tutuklu ve hükümlü sayısı ise Aralık ayında 49 bin 518'e çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Cezaevlerinde kapasite fazlası olan 49 bin 518 tutuklu ve hükümlü nerede yatıyor?” diye sordu.