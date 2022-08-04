Cezaevine uyuşturucu taşıyan avukat: Ölümle tehdit ettiler, ceza hukukuna uzağım...

İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre avukat Zeynep A.'nın (29) ablasının kızı ve cezaevinde hükümlü olan Adem Y. bir süredir birlikteydi.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre uyuşturucu madde bağımlılığı olan Adem Y., sevgilisinin teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini isteyince genç avukat Zeynep A. da bu isteği yerine getirdi.

Avukat kimliğiyle 2 Temmuz günü Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giden avukat, iddiaya göre yanına aldığı iki paket halinde 26 gram esrarla cezaevine girdi.

Cezaevinin görüş alanında kendisini görüntüleyen kameradan habersiz olan avukat Zeynep A., uyuşturucu maddeleri hükümlü Adem Y.'ye verdi.

Kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda ifadesi alınan Adem Y., genç avukattan cezaevine gelerek kendisine uyuşturucu madde getirmesini istediğini, avukat Zeynep Y.'nin de isteğini kabul ettiğini söyledi.

Olaydan sonra gözaltına alınan avukat, adliyeye getirilirken savcılık tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'Ölümle tehdit ettikleri için elim kolum bağlandı'

Savunmasında, İstanbul Barosunda avukat olarak görev yaptığını belirten şüpheli Zeynep A., "Adem'i ablam Handan'ın kızı Seda'nın sevgilisi olması nedeniyle tanırım. Sadece benim yeğenimin ilişkisinden kaynaklı görüştüğüm çok yakın dostumdur.

Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş. Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları ön göremedim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Hakimlikten karar

Hakimlik, şüpheli avukata yurt dışına çıkamama ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verirken aynı zamanda şüphelinin 500 bin lira güvence miktarını 20 gün içinde yatırmasına ve 30 gün içinde avukatlık mesleğinin etik ilkeleri üzerine yazılmış bir kitabın el yazısıyla özetini çıkararak teslim etmesine hükmetti.

Güvence miktarı nedir?

500 bin liralık güvence miktarı kadın avukata, takipsizlik veya beraat etmesi durumunda geri ödemesi yapılacak. Eğer açılacak dava sonucunda ceza alması durumunda ise bu paranın geri ödemesi gerçekleştirilmeyecek.