Cezaevinde yaşamını yitiren Kaya'nın ailesi: İntihar ettiğine kesinlikle inanmıyoruz

Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 28 yaşındaki tutuklu Sinan Kaya’nın ailesi, İnsan Hakları Derneği Iğdır Temsilciliği’nde basın toplantısı düzenledi. Kaya’nın ailesi çocuklarının intihar ettiğine inanmadıklarını söyleyerek, olayın aydınlatılması için çağrıda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sinan Kaya'nın annesi Fatma Kaya, “Çocuğumun televizyon kablosu ile intihar ettiğini söylediler. Daha sonra yanarak öldü dediler. Televizyonu aldık kısacık kablo hala televizyona bağlıydı. Boynunun arka tarafında hiçbir iz yoktu. Vücudunda yanıklar vardı. Cuma günü doktora götürmüşler. Ondan sonra da intihar ettiğini söylediler. Bugün savcıya her şeyi anlattık. Çocuğumun intihar ettiğine kesinlikle inanmıyorum” dedi.

Kaya’ın kız kardeşi Dilek Kaya ise, ağabeyinin intihar edecek biri olmadığını söyleyerek, “Sinan’ımız bir hafta önce evlenmekten bahsediyordu. Çıkınca yapacağı işleri anlatıyordu. Hayallerinden umutlarından bahsediyordu. 2 yıl 4 ayı kalmıştı. Hayata son derece bağlıydı. Yaşamı seviyordu. İntihar ettiğine inanmıyorum. Kardeşimi öldürdüler” diye konuştu.