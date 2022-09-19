Cezaevinde ölen mahpusun ailesine ambulans yok

Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulduğu tek kişilik hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Barış Keve’nin cenazesi ailesi tarafından alındı. Keve’nin ölüm haberi üzerine Malatya’ya gelen aile gece saatlerinden avukatlarıyla cenazenin otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu (ATK) önüne geçti. Sabah saatlerinden savcının katılmasıyla otopsi işlemleri yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, sabah saatlerinden adli tıp kurumu tarafından aileye cenazenin taşınması için ambulans verileceği belirtilmesine rağmen polisin kapıya yığılması üzerine ambulans verilmekten vazgeçildi.

Aile kendilerinin ayarladığı özel bir cenaze aracıyla Keve’nin cenazesini teslim alarak Van Çatak ilçe merkezinde defnedilmek üzere yola çıktı.

Ne olmuştu?

Barış Keve’nin Van’ın Çatak ilçesinde yaşayan ailesini saat 22.00’da arayan cezaevi yönetimi, Barış Keve’nin intihar ettiğini belirtti. Barış Keve’nin ölüm haberi üzerine ailesi Çatak ilçesinden Malatya’ya doğru yola çıktı. Telefonla ulaştığımız Keve’nin ağabeyi İlkkan Keve, Barış Keve ile en son 16 Eylül Cuma günü telefon görüşmesi yaptıklarını ve olumsuz bir durum sezmediklerini belirtti.

Gizli tanık ifadelerine dayandırılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Keve, 3 ay önce Edirne’de gözaltına alınarak tutuklandı. 5 gün önce 5 tutuklu ile Malatya Akçadağ Cezaevi’ne sevk edilen Keve’nin tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi.