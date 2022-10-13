Cezaevinde bir mahpus daha hayatını kaybetti

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Süphan Çabuk bugün hayatını kaybetti. Çabuk’un rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) Ağustos ayında açıkladığı “Karadeniz bölge hapishaneleri hak ihlalleri raporu”nda, Çabuk ile ilgili, “Süphan Çabuk isimli mahpusun kan pıhtılaşmasının olduğu ve yeterince tedavi edilmedikleri” ihlaline yer verildi.

HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ olayla ilgili Meclis'te bir soru önergesi verdi ve şunları sordu:

1. Kalkandere L Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden Süphan Çabuk'un otopsi raporunda, ölüm sebebi nedir?

2. Süphan Çabuk'un tedavi hakkını engelleyen cezaevi yönetimine soruşturma açılacak mıdır? Süphan Çabuk'un hayatını kaybetmesinde cezaevi yönetiminin sorumluluğu nedir?

3. Süphan Çabuk'un kaldığı cezaevlerinde işkence ve darba uğradığına ilişkin Bakanlığınıza ulaşan şikayetler nelerdir?