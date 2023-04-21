Cezaevinde aktivite isteyene tek seçenek: Din eğitimi

Cezaevlerinde kapalı kapılar arkasında yaşanan sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atamalarını gerçekleştirdiği kamu kurumu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) yayımladığı rapor Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda din eğitimi dışında yapılan aktivite ve eğitimlerin yetersizliğini gözler önüne serdi.

TİHEK, 27 Ekim 2022 tarihinde Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ziyaretine ilişkin raporunda tutuklu ve hükümlülerin durumları ve yaşadıkları sorunlara yer verdi. Raporda tutuklu ve hükümlülerin bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla düzenlenen öğretim kursları ile iş meslek kurslarının yetersiz olduğu ifade edildi.

BirGün'den Umut Serdaroğlu'nun haberine göre, raporda, cezaevinde karşılaşılan sorunlardan bazılarına şu ifadelerle yer verildi:

Bazı koğuşlarda yeterli yatak bile yok: Kurumun artırılmış kapasitesi 966 kişi olup ziyaret tarihi itibariyle Kurumda 1018 mahpus kalmaktadır. Ziyaret heyetinin koğuşlarda yaptığı incelemede birden fazla koğuşta mahpusların yere yatak serip uyuduğu, birkaç koğuşta ise koğuş kapasitesinin altında mahpus kaldığı gözlemlendi. İdare Kurumun, kapasitesinin üzerinde mahpus barındırdığını, mahpusların suç türüne göre koğuşlara yerleştirildiğinden koğuşlardaki yoğunlukların farklı olduğunu belirtti.

Isınma sorunları yaşanıyor: İdare, kalorifer hattında boruların uygun çapta döşenmemesinden ve bölgede çetin kış şartlarının hakim olmasından kaynaklı kış aylarında ısınma problemleriyle karşılaşıldığı bilgisini paylaştı. Mahpuslarla yapılan görüşmelerde, havaların soğuk olduğu dönemlerde koğuşların çok fazla ısınmadığı belirtildi. Görüşme yapılan mahpuslar, yoğun yağmur ve kar yağışının olduğu zamanlarda, pencere kenarlarından koğuşlara su sızdığını ve yatakların ıslandığını ifade etti.

Engelli koğuşu içler acısı: Ziyaret heyetinin engelli koğuşunda yaptığı incelemede, koğuşun iki katlı olduğu, uyuma alanı ile ortak alanının farklı katlarda yer aldığı ve bu durumun vücudunun yarısı felçli olan engelli mahpusun günlük yaşantısını oldukça zorlaştırdığı, koğuş tuvaletinin engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandığı ancak banyonun engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı tespit edildi.

Vaizlerden din eğitimi: Kurumda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4 vaiz görev yapıyor. Vaizlerin haftanın dört günü 9.00-16.00 saatleri arasında kurumda bulunduğu anlaşıldı. Ziyaret heyetinin vaizlerle yaptığı görüşmede; vaizler, koğuşlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve talep eden mahpuslarla kendi odalarında bireysel görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Vaizler, Kurumda 1 mahpusla hafızlık çalışmaları yürüttüklerini, bununla birlikte mahpuslara yönelik olarak Elif Ba, Tecvid ve Din Kültürü Kursları düzenlediklerini belirtti.

Ziyaret sonrası okuma yazma eğitimi vermeye başladılar: Mahpuslarla yapılan görüşmelerde bazı mahpusların okuma yazma bilmedikleri anlaşıldı. Söz konusu durum ziyaret heyeti tarafından idareye aktarılmış ve eğitim kurulu, ziyaretin ardından 7 Kasım 2022 tarihinde aldığı kararla okuma yazma bilmeyen 9 mahpusa yönelik birinci derece okuma yazma kursu başlattı.

Topluma kazandırmak için uğraş yok: Kurumda atölye çalışması bulunmuyor. İş ve meslek edindirme çalışmaları kapsamında ise kadın kuaförlük kursu açma hazırlıklarının tamamlandığı (kurs için gerekli malzemelerin alındığı, kursa katılım sağlayacak mahpusların isimlerinin belirlendiği) tespit edilmiş olup İdare de kısa zaman içerisinde kursun başlanacağı bilgisi verildi.