Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden 'darp' açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutukluların gardiyanlara mukavemette bulunması sonucu darp olayının yaşandığını savundu.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuş basan gardiyanlar, yasaklı madde bulunduğu gerekçesiyle adli tutukluları darp etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre açıklamada, yasak madde bulundurmaktan başlatılan koğuş aramalarının engellenmeye çalışıldığı ileri sürülerek, şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 24.06.2022 tarihinde kapsamlı arama yapılmış, yapılan bu aramada bazı hükümlülerin üzerinde ceza infaz kurumunda bulundurulması yasak madde ele geçirilmiştir. Aramalar kapsamında hükümlü E.A, görevli personele mukavemet göstermiş, fiziki müdahalede bulunmuş ve aramalara engel olmaya çalışmıştır. Ele geçirilen maddeler nedeniyle adli ve idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Ceza infaz kurumlarında tüm iş ve işlemler işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışıyla yürütülmektedir. Gerçeklikten tamamen uzak ve kötü niyetli söz konusu haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir.”