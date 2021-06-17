Ceza İnfaz yasası kabul edildi: Mahkumları dinleyecekler

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunla Değişiklik Yapılmlasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanunun geçmesiyle birlikte izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilmesi halinde sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak, bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı'nca değerlendirilecek.

Hükümlüler e-posta alıp gönderebilecek

Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de (e-posta) mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak, hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilecek.

'Terör suçu'yla cezaevinde olanlar dinlenebilecek

Kanuna göre önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve "terör suçları", örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği öne sürülen hükümlülerin yapacakları görüşmeler, "kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla" kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek.

Hükümlülerin ziyaret süresi artırıldı

TBMM'den geçen kanunla, hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılıyor.

Kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin madde ise teklif metninden çıkarıldı.

