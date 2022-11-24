Ceza, harç ve vergilere rekor zam geldi

2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 36,2’ydi. Devletin enflasyonu olarak da tanımlanabilecek YDO, her yıl kasımda, ekim verilerine göre açıklanıyor. Hesaplama, bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt içi üretici fiyat endeksine göre yapılıyor. Hesaplamaya göre de vergi, harç ve cezalar artırılıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu tebliğine göre yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlendi.

Daha önce en yüksek oran 1994’te yüzde 107,6 olmuştu.

Yeniden değerleme oranı nedir?

'Yeniden değerleme oranı‘, bazı vergi artışları, maktu harçlar, damga vergisi, trafik para cezaları, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleriyle emlak vergisi gibi pek çok vergisel unsurun belirlenmesinde temel oran olarak kullanılıyor. Ayrıca, kamu ve özel kesimdeki bazı sözleşmelerde uygulanacak bedel, kira, ödeme ile ilgili artış oranı olarak da yeniden değerleme oranı referans olarak alınıyor.