Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı'nın aylık maaşı ortaya çıktı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın bir diğer maaşını ortaya çıkardı.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Mehmet Emin Birpınar'ın aynı zamanda Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik" diye yazdı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre Birpınar, Bakan Yardımcılığından 27 bin 917 TL, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığından 18 bin TL olmak üzere aylık toplam en az 45 bin 917 TL maaş alıyor.

Yavuzyılmaz, kaynak olarak da Genel Kurul Toplantı Tutanağını gösterdi.