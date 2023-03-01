Çevre illerde görülen hastalık belirtileri: Yozgat’ta canlı hayvan pazarları kapatıldı

Yozgat İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda il genelindeki canlı hayvan pazarları süresiz olarak kapatıldı. Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, çevre illerde besi hayvanlarında şap hastalığının görülmesi nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Tarım müdürlüğünden konu hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Selvi, çevre illerde belirtilerin başlamasından dolayı tedbir amaçlı canlı hayvan pazarlarının süresiz kapatıldığını belirtildiğini bildirdi.

'Veterinerlerimizin çoğu deprem bölgesine gitti'

"Yozgat’ımızda şu an hastalık yok ama aşılamalar başladı, tedbir amaçlı" diyen Selvi, şunları kaydetti:

"Depremde oldu, afet var, memurlarımızın, veterinerlerimizin çoğu deprem bölgesine gitti, oradaki hayvanlar için, orada yapılacaklar işler için. İlimizde de şu an aşılama başladı. Bu aşılama süresinde de üyelerimiz, hayvancılarımız bize de geliyor, diyorlar ki; pazarlar niye kapandı, niye alım-satım yapamayacağız? En güzeli tedbir almak, tedbiri güzel bir şekilde alırsak, güzel bir şekilde evimizdeki hayvanlarımızı değerlendiririz. Hastalık girmeden biz bu işi başta çözeriz. Onun için sabırlı olacağız, hayvanlarımızı aşılattırıp veya sevkiyat yaparken aşılı, belgeli, güzel sistemli bir şekilde bu işi yürütmemiz lazım. Bütün üyelerimize, hayvancılarımıza öneride bulunuyorum, biz de içinde dahiliz, hayvancılık yapıyoruz, şimdi hastalık bir girdiği zaman Allah vermesin soruyoruz çevre ilerden, daha ağır bir şap girdiği zaman hayvan fiyatları yüksek, bir hayvanım maliyeti çok, ondan dolayı evimizde güzel bir şekilde sabırlı bir şekilde bu hayvanları bir hastalığa yakalatmadan tedavilerini, aşılarını yaptırıp, ondan sonra sahaya çıkmamız lazım."

'Yozgat'ta hastalık yok ama tedbir amaçlı pazarlar kapalı'

Selvi, "Yozgat il genelinde faal çalışan büyük pazarlarımızdan dört tane falan var. İlçelerimizin hepsinde de çıkıyor pazarlar da kış mevsimde pek olmuyor. Baharın böyle hayvanların çok pazara çıkacağız şekilde 6-7 tane pazarımız var, oluyor pazarlar. Kışın Boğazlıyan, Sorgun, Yerköy böyle milletin daha iyi gideceği pazarlar bunlar. Yozgat’ta şu an hastalığı yok ama tedbir amaçlı, pazarlar kapalı. Hastalık girdikten sonra zaten bir şeye yaramıyor. Önemli olan girmeden tedbir almak, hepimiz için çok iyi" dedi. (ANKA)