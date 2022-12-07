Çevre Bakanı Murat Kurum: Çöp ithal etmiyoruz, ham madde ithal ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken "Emin olun biz, çevre mevzuatı, uluslararası mevzuatlar dışında ülkemizde insanımıza, doğamıza, sağlığımıza zarar verecek hiçbir maddenin ülkemize girmesine, burada üretilmesine izin vermiyoruz. ‘Çöp ithal ediyorsunuz’ dediniz. Çöp ithal etmiyoruz, ham madde ithal ediyoruz" dedi.

Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda şöyle konuştu:

"Emin olun biz, çevre mevzuatı, uluslararası mevzuatlar dışında ülkemizde insanımıza, doğamıza, sağlığımıza zarar verecek hiçbir maddenin ülkemize girmesine, burada üretilmesine izin vermiyoruz. ‘Çöp ithal ediyorsunuz’ dediniz. Çöp ithal etmiyoruz, ham madde ithal ediyoruz. O yüzden sıfır atık projesi önemli. Sıfır atıkla biz, geri kazanım oranımızı yüzde 35’lere çıkardık. Çok kısa zamanda daha da artıracağız. İthalatı bu oranda kısaltacağız."

Söz konusu Genel Kurul oturumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri, yapılan görüşmelerin ardından AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Avrupa’nın plastik çöpünü en çok alan ülke olan Türkiye, 2019 yılında 582 bin 296 ton, 2020'de de yaklaşık 660 bin ton plastik atık ithal etmişti. AB, İngiltere, İsrail ve Kanada'dan alınan çöplerin Adana'ya yığılmasıysa son yıllardır ülkenin gündemindeydi.