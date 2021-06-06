Çevre Bakanı Kurum, Marmara Denizi için eylem planını duyurdu

Marmara Denizi'nde müsilajın temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından bugün çalışmalara başlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Marmara Denizi için 21 maddelik bir eylem planı açıkladı.

Kocaeli’nde "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılan Kurum "Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik bir acil çalışma başlatacağız" dedi.

"Müsilajla ilgili ne kadar sebep varsa hepsini ortadan kaldırmalıyız. Koruma Eylem Planımızı hazırladık. Çalışmamız kısa ve uzun vadeli çalışmaları içeriyor" diyen Kurum "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı" başlıklı eylem planını şöyle anlattı:

"Birinci eylemimiz bir koordinasyon kurulu kuracağız. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız.

İkincisi de 3 ay içinde stratejik planı açıklayacağız.

Üçüncü olarak da Marmara Denizi'nin tamamını koruma altına almış olacağız.

Dördüncü olarak 7/24 esasında müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız.

5'inci olarak arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştüreceğiz.

6'ncı eylemimiz Marmara Denizi'ne deşarj standartlarını güncelleyeceğiz.

7'nci eylemimiz arıtılmış suların geri kazanımına yönelik çalışmalar olacak.

8'inci eylemimiz ileri arıtma sistemine geçmek için adımlar atacağız. Bu konuda gerekli denetimleri yapacağız.

9'uncu eylemimiz atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için TBMM'de milletvekillerimizle birlikte kamu-özel sektör işbirliği modellerini hayata geçireceğiz.

(10. eylem) Marmara Denizi'nde gemilerimizin atık suların boşaltılması engellemeye yönelik bir düzenlemeyi 3 ay içerisinde yapacağız. Bu düzenlemeyle birlikte gemiler boğaz girişinde atık su gemilerine atık sularını tahliye edebilecekler.

11'inci eylemimiz tersaneler için olacak. Temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Daha çevreci tekniklerin kullanılmasını sağlayacağız.

12'inci eylemimiz 150 olan izleme istasyonlarını 191'e çıkaracağız. Marmara Denizi'nin dijital ikizini de çıkarıp anlık değişimlere müdahale edeceğiz.

13'üncü eylemimiz kıyıları kapsayacak şekilde olacak ve bölgesel atık yönetimi ile deniz çöpleri eylem planını uygulamaya koyacağız.

14'üncü eylemimiz basınçlı sulama ile ilgili olacak. Bu sistemleri yaygınlaştıracağız. Dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi'ne ulaşmasını engelleyeceğiz.

15'inci eylemimiz ile de Marmara Denizi ile alakalı havzalarda tampon bölgeler oluşturup kirliliğin denize ulaşmasını engelleyeceğiz.

16'ncı eylemimiz peynir altı suyu ve zeytin suyuna ilişkin atıklarla ilgili adımlar gerekli düzenlemeler olacak.

17'nci eylemimiz ile de fosfor ve aktif madde içeren temizlik maddelerinin kullanımını aşamalı olarak azaltacağız ve organik ürünleri teşvik edeceğiz.

18'inci eylemimiz denizdeki tüm hayalet ağlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir yıl içinde temizlenecek.

19'uncu eylemimiz ile de balıkçılıkla ilgili faaliyetler eko sistem bağlamında yapılacak ve koruma alanları genişletilecek.

20'nci eylemimiz zarar gören balıkçılarımıza da ekonomik destek verilmesiyle ilgili olacak.

21'inci eylemimiz de kirlilikle mücadele kapsamında bilinçlendirmeyi sağlamak için bir süreç başlatacağız. Kamuoyunu bilgilendirerek bir platform kuracağız."