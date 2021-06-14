Çevre Bakanı Kurum: 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." mesajını paylaştı.

İşte Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

"Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 m³ müsilajla 2166,5 m³ müsilajı bertarafa gönderdik.

Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7 / 24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz.

İllerimizde 6 günün sonunda;

İstanbul 452,5 m³

Kocaeli 133,5 m³

Bursa 111,5 m³

Tekirdağ 112 m³

Balıkesir 300 m³

Çanakkale 226 m³

Yalova 831 m³ müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik.

Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz.

Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz.

Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1.201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."