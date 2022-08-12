ÇEVİRİ | Onur ve yeniden doğmak

İspanyolcadan çeviri: Ogün Eratalay

Ham petrol depolama tanklarının 500 metre uzağında yürürken ayağını bastığınız zeminin kavrulmuş olduğunu hissediyorsunuz. Yangından sonra ayakta kalabilmiş binaların durumu ise hayli iç karartıcı.

Her şeyin rengi simsiyah olmuş, dökülen ham petrol toprak ve çevredeki hurda metallerle karışarak tüm bölgeye saçılmış, kopmuş borular, deforme olmuş çelik yapılar ve kömürleşen çalılar.

Yıldırımın düştüğü depolama tankının durumuna bakmamak elde değil. Cumartesi günü sabaha karşı 5 sularında meydana gelen ölümcül patlamanın yaşandığı anları düşünmemek olanaksız.

Neyse ki yangın artık Matanzaslılar ve Küba halkı için şok edici bir durum olmaktan çıktı. Ülkenin batısındaki Matanzas ve çevresinde yükselen o korkunç bulutu artık görmeyeceğiz.

İnsanlar artık, yaşanan patlamanın etkilerinden çok, hayatlarını kahramanca riske atan itfaiyecilerin gözü pekliğini düşünüyorlar.

Bu sırada enkaz kaldırma faaliyetlerine bir an önce başlayabilmek için teknik ekipman yüklü kamyonlar olay yerine geliyor.

En ön saflarda

O gün, Küba İtfaiye teşkilatından genç subay Elier Manuel Correa Aguilar'ın izin günüydü. Ancak o da diğer tüm meslektaşları gibi yangına müdahale etmek için olay yerine gitti.

Bu aşamadan sonra Küba'nın yeni bir kahramanı ortaya çıkıyordu. 24 yaşındaki bu savaşçı Matanzas kentindeki Süpertanker Ham Petrol Depolama alanındaki yangına müdahale ederken aldığı yanıklardan dolayı yoğun bakıma alındıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti.

Perşembe günü ise memleketi Bayamo'daki Plaza de la Patria Meydanındaki binlerce şaşkın, gururlu ve anısına saygılı Kübalı, ailesi, dostları ve yoldaşları tarafından uğurlandı. İçişleri Bakanlığının bu genç savaşçısı son telefon görüşmesinde annesi Mirna'yı arayarak "Anneciğim, en ön saflardayım, korkmuyorum." demiş.



General Raúl Castro Ruz ve Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Küba Cumhuriyet Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, kısa kariyerinde çeşitli sorumlulukları başarıyla üstlenmiş genç itfaiyecinin anısına düzenlenen törene başkanlık ettiler.

Díaz-Canel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Elier Manuel'i Matanzas başarısının bir kahramanı olarak nitelendirdi ve şunları ekledi: “Onun gibilerin başarısı sayesinde yangın kontrol altına alındı. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."