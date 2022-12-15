Çete lideri 'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı

Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil Riva istikametinde ilerlerken aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. DHA’da yer alan haberde dün gerçekleşen olayda saldırganlar araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.

Cengiz Şıklaroğlu kimdir?

"Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu 2016 başında geldiği Türkiye’de Suriye’deki Türkmenlere yardım etmesi için bazı iş insanlarına zorla senet imzalattığı iddiasıyla yargılandığı davalardan 10 ay hapis cezası almıştı. 100 araçlık konvoyla cezaevine gittiğini gösteren görüntülerle gündeme gelmişti. O dönem Emniyet Müdürlüğü Şıklaroğlu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Kendini suç örgütü lideri gibi tanıtıp korku salmaya çalışan Ç.Ş. isimli şahıs operasyonda yakalanmıştır" denildi.