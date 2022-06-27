Çeştur işçilerinden çalışma koşullarına tepki: 'Uzun saatler baskı altında çalışıyoruz'

İzmir'de CHP'li Çeşme Belediyesi'ne bağlı Çeştur şirketinde çalışan işçiler kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi. Mobbinge uğradığını anlatan işçiler, birden fazla alanda çalıştırıldıklarını söyledi. "Uzun saatler baskı altında çalıştırıldıklaırnı" anlatan işçiler sezonda tek bir günde 10 saat fazladan mesai yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Çalışma koşulları nedeniyle yıllardır çalıştığı işyerinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten bir işçiyse maaşlarının da düzensiz ve geç ödendiğini söyledi. Yönetim tarafından çalışanların "kayırıldığını", bazı çalışanlara baskı yapıldığını anlatan işçiler haftada 90 saat ve üzerinde çalışanlar olduğunu belirtti.

İşyerindeki sıkıntıların neredeyse her bölümde olduğunu, sorunları konuşmak istediklerinde kendilerine yöneticileri tarafından geçiştirildiklerini ifade etti. Bir işçi "4 bin küsür lirayla Çeşme'de ailem olmasa sokakta kalmak zorunda kalırım. Üstelik bu ücretler yıllardır çalışanlar için bile geçerli" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl da Çeşme Belediyesi'ne bağlı işçiler hak gaspına uğradıklarını fazla çalıştırılmalarına rağmen mesai ücretlerinin ödenmediğini belirtmişti.