Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığı bildirildi

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 22.10 sıralarında evlere yakın bir noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümüş ve yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yangının kontrol altına alındığını belirten Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Ara sıra harlamalar oluyor, devamında ekiplerimiz soğutuyor. O yüzden bu aşamada boşalttığımız evlerin dönüşüne bir süre daha izin vermeyeceğiz" dedi.