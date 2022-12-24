Çeşme Belediyesi'ne protesto için gitti, darp edildi

Çeşmeli hayvansever Burcu Aydar, İzmir'deki CHP'li Çeşme Belediyesi’nin veterinerlik hizmetini protesto etmek için gittiği Çeşme Belediyesi önünde belediye çalışanlarından danışmada görevli F. K. tarafından darp edildiğini ve üç parmağı kırıldığını söyledi.

Objektif Çeşme'ye konuşan Burcu Aydar, Çeşme Belediyesi veterinerliğine "kısırlaştırılması için bir sokak kedisi götürdüğünü, kısırlaştırma sonrası ameliyatlı şekilde ve pislik içinde kedinin sokağa bırakıldığını" anlattı. Aydar bunun üzerine protesto etmek için Çeşme Belediyesi önüne gittiğini ifade etti. Burada belediyeyi protesto ederken Çeşme Belediyesi çalışanlarından danışmada görevli F. K. tarafından belediyeye alınmadığını söyleyen Aydar, darp edilerek üç parmağının kırıldığını belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Habere göre, olayla ilgili Çeşme Belediyesi sessizliğini korurken, Burcu Aydar’ın şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi tarafından darp raporu alan Aydar’ın kırılan parmakları ve koluysa alçıya alındı.