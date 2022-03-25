Ceset aranırken Müge Anlı’dan tepki çeken sözler

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Dursun Zehir dosyasında bir gelişme yaşandı. 75 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü itirafı sosyal medyada gündem oldu. Adı gizlenen bir itirafçının yer göstermesiyle arama çalışmaları başladı.

Müge Anlı'nın kameraman ve muhabiri cesedin gömüldüğü yere giderek arama çalışmalarını görüntüledi. Muhabir ve kameramanın nefes nefese görüntü çektiği sırada Müge Anlı'nın muhabirden "Bana da kuymak peyniri ve tereyağı getir" demesi tepki çekti.