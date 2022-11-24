Cesedi ormanda bulunan Erdal Sakız cinayetinde 8 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kuru Dere Mahallesi'nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve cansız bedeni otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunan Erdal Sakız cinayeti soruşturmasında Erdal Sakız'ın oğlu T.S. eşi N.S, sevgilisi N.B., kuzeni E.S, yeğeni R.S ile fındık tüccarı E.K ile eşi L.K ve oğulları S.K gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kurudere Mahallesi'nde E.K'ye ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirerek gece geç saatlere kadar çalışma yürüttü.

İfadeleri alınan Erdal Sakız'ın oğlu T.S, eşi N.S, sevgilisi N.B, kuzeni E.S, yeğeni R.S serbest bırakıldı. Erdal Sakız ile aralarında para meselesi bulunan fındık tüccarı E.K, eşi L.K ve oğulları S.K.’nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Yapılan ilk incelemelerde Erdal Sakız'ın baş ve göğüs kısmında mermi olduğu, ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilmişti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cesedinin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını incelemişti.