Cesedi derin dondurucuda bulunan çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın darp edilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda aylarca saklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre; şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Polis, olası durumlar için adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, 3 şüpheli zırhlı araçla adliyeye getirildi.

'Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var'

Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi Sevim Erbay, torununun işkence edilip öldürüldüğünü söyledi. Torununun ölümüne sebep olanların en ağır cezayla yargılanması gerektiğini belirten Erbay, şöyle konuştu:

"Çocuğumun bütün vücudunda sigara izleri var. Vücudunun her yeri yanmış. Çocuğum şişmiş, boynunu kırmışlar. 10 aydır bana göstermediler çocuğumu. Çocuğumun cesedi 2 aydan fazladır o derin dondurucuda duruyormuş. Darp etmişler. Sigara basmışlar vücuduna. O çocuk aç olarak ölmüş."

Öte yandan Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeninin yarın anne ve babasına teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.