Cerrahpaşa'da geri adım atıldı: Ayaktan hasta bakmaya devam edecek

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarında, sağlık ve eğitim hizmetleri deprem riski nedeniyle durdurulmuştu. Karardan bir hafta sonra kısmi geri adım geldi.

Diken'den Mesude Erşan'ın haberine göre Dekanlık, 7 Mart Salı’dan itibaren tüm branşlarda ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin yerleşkedeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyonlu binalarda sürdürüleceğini duyurdu.

Üniversite yönetim kurulu oybirliğiyle ani bir karar alarak tıp fakültesi ve uygulama hastanesinin faaliyetlerini hiçbir hazırlık olmadan durdurmuştu. Böylece dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durmuştu.