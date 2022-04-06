Cerrahpaşa'da bir Covid-19 hastası kaldı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, salgının başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayılarında neredeyse en düşük noktaya ulaşıldığını söyledi.

Demirkıran, "Birçok yerde Covid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını görüyoruz" derken Türkiye'nin en büyük salgın merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde ise bu hafta itibarıyla sadece bir Covid hastası kaldı.

Türkiye, Covid yoğun bakım doluluk oranlarında, salgının başından bu yana belki de ilk kez en dip noktayı gördü. Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Covid enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Covid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlatarak, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Covid hastaları gerçekten çok azaldı. Çoğu merkezde Covid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve artık elektif dediğimiz, salgın nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor" dedi.

'Covid'e ayrılan yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor'

Prof. Dr. Demirkıran, geçen yıl bu aylarda yoğun bakımlardaki hasta sayılarında ciddi bir artış görüldüğüne işaret ederek, "Hasta sayısı bin 300-bin 400'lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bu, artışın başlangıç dönemiydi. Ama bu yıla baktığımızda, bu oran epeyce düşmüş durumda. Örneğin bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibariyle kalan sadece bir Covid-19 kritik hastamız var. Türkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz. Türk Yoğun Bakım Derneği'ne ülke genelinde yoğun bakımlardan ulaşan sonuçlar da gerçekten ciddi anlamda düşüşü gösteriyor. Sayın Bakanımız üçte bir oranında diye açıkladı ama belki bu hafta, daha da aşağıya düşmüş olabilir bu oranlar. Biz çok yerde Covid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını, normal yoğun bakımlara doğru geçişler olduğunu öğreniyoruz" dedi.

'Bu sürece gelinmesinde aşının etkisi büyük'

Ağır hasta sayılarındaki azalmanın en önemli nedeninin aşılama politikası olduğunu da belirten Prof. Dr. Demirkıran, "Sağlık Bakanlığı'nın aşılama politikasını iyi bir şekilde yürütmüş olması, bize bu konuda çok ciddi yarar sağladı. Tedavilerdeki gelişmeler açısından ise ne iyi gelir diye düşünerek yaptığımız tedaviler oldu baştan beri, bütün dünyada da aynı şekilde gerçekleşti bu. Çok değişen bir durum olmadı. O yüzden aşılama çok önemliydi. Aşılamada oran arttıkça Covid-19 hastalarının azalması da sağlandı. Şu anda vaka sayıları hala devam ediyor ama kritik noktaya gelmeleri daha düşük oranda artık. Aşılanması gereken yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar da (hatırlatma) aşılamalarını tamamladıkça ve buna özen gösterdikçe, sayılar beklendiği üzere aşağıya düşüyor" diye konuştu.