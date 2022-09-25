Cerrahi tarikatının yeni 'şeyhi' şarkıcı oldu

76 yaşında ölen Cerrahi tarikatının 'şeyhi' Ömer Tuğrul İnançer, 5 Eylül günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze törenin ardından gömüldü. İnançer'in ölümünün ardından yerine kimi geleceği ise merak konusuydu.

Sorunun yanıtı, İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel tarafından açıklığa kavuşturuldu. Özel, tarikatının yeni 'postnişinin' şarkıcı Ahmet Özhan olduğunu duyurdu.

17 yaşından beri Cerrahi tarikatına mensup olan Özhan, İnançer’in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu. İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren ‘Hakk'a göçeceği zamana kadar’ hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.