Çerkezköy İşçi Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi’nin ülke genelinde açtığı semt ve işçi evlerine bir yenisi daha ekleniyor. Tekirdağ Çerkezköy İşçi Evi bugün düzenlenecek bir etkinlikle açılıyor.

TKP'den açılışa ilişkin yapılan duyuruda, "Yan yana gelip tartışıyor, üretiyor, dayanışmayı örgütlüyoruz" denilirken, açılışın bugün saat 19.00'da olacağı belirtildi.

Tekirdağ'da daha önce Çorlu Alipaşa Semt Evi açılmıştı.