Çerkezköy İşçi Evi açıldı: Asalaklardan kurtulmak için örgütlenmemiz gerekiyor

Türkiye Komünist Partisi, Çerkezköy Fevzi Paşa Mahallesi'nde İşçi Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mahalleliler, işçiler ve emek örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik TKP Çerkezköy İlçe Örgütü adına Hasan Koçak’ın konuşmasıyla başladı.

"Bugün bizleri yalnız bırakmayan emek örgütlerinden dostlarımıza, yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geniş caddeleriyle, işçiler için yapılmış Çerkezköy, devlet tarafından değil organize bölge müdürlüğü tarafından yönetiliyor. Çerkezköy’ü sermaye sınıfı doğrudan yönetiyor" diyen Koçak, "Bu kentte insanları iktidarın sözde salgın yasaklarıyla beraber sabah işe akşam eve gitmeye mahkûm ettiler" ifadesini kullandı.

Çerkezköy için "huzurlu bir kent" denildiğini belirten Koçak, "Bu kent işçi havzası, işsizlik, uyuşturucu, çetecilik ve tarikatlar burada vücut buluyor. Biz bunların huzurunu kaçıracağız. Bunlarla mücadele edeceğiz" dedi.

'İşçi sınıfı ayağa kalktığında, o doymak bilmeyen patronlar bavullarını toplayıp ülkeyi terk edecekler'

Koçak'ın ardından Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Savaş Sarı bir konuşma gerçekleştirdi.

“Bu ülkenin emekçileri maalesef çok yoğun bir yağmaya, bir talana maruz kalıyor. Eğer işçi sınıfı örgütlenemez, örgütlü hareket edemezse, o sömürü o yağma bizi şu an yaşadığımız ülkeye mahkum ediyor" diyerek sözlerine başlayan Sarı, şöyle konuştu:

"Salgın denen bir illetle karşı karşıyayız, tamam bir virüs ortaya çıktı. Ebetteki bunda tek başına bir insanın suçu yok. Fakat mesele sadece salgınla karşı karşıya kalmak meselesi değil ki. Biz Türkiye’de neyi yaşıyoruz? Türkiye işçi sınıfının eğitim hakkı yok, sağlık hakkı yok, Türkiye’de işçi sınıfının yaşama hakkı yok. Çarkların dönmesi, düzenin devamı için emekçileri feda ediyorlar. Çünkü arkadaşlar, emekçilerin sömürülmesi, patronların kar etmesi gerekiyor. İşte bu yüzden arkadaşlar, Türkiye’de emekçilerin işçilerin örgütlenmesi gerekiyor. İşçi sınıfı ayağa kalktığında, örgütlendiğinde o doymak bilmeyen patronlar 24 saat içinde bavullarını toplayıp ülkeyi terk edecekler. Boğazlarda 'sakin ol champ' diyen asalaklardan kurtulmak için örgütlenmemiz gerekiyor. Biz utanılacak değil gurur duyulacak bir ülke yaratacağız. Çerkezköy İşçi Evi bu iddiayı gerçekleştirmek için yapılmış bir çağrıdır.”

Açılış işçilere ve mahallelilere TKP gönüllüsü olma çağrısıyla sona erdi.