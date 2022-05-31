Ceren Damar'ın katilinin avukatının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak'a, sanık müdafiliği yaparken Damar'ın ailesine hakaret etmesi suçuyla açılan davanın ilk duruşması Ankara Sıhhiye Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma öncesi hukuk örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve kadın örgütleri temsilcileri adliye önüne gelirken savcılığın, mahkemenin talebine karşın büyük salon vermemesi nedeniyle izleyiciler mahkeme salonuna sığmadı.

Ceren Damar'ın ailesi ile eşi Levent Şenel'in katıldığı duruşmaya sanık ve avukatı mazaret bildirerek gelmedi.

Duruşmada söz alan baba Mustafa Damar, "dava konusunun basit bir sözlü ya da tweetle hakaret değil; toplumda infial yaratmak, kendi reklamını yapmak, para ve ün kazanmak, katilin cinayetten sonra görevini devralmak anlamına geldiğini" söyledi.

Mahkeme kararıyla, sanık bir sonraki duruşma için yeniden çağrıldı. Mahkeme, yeni duruşma tarih ve saatine 25 Ekim saat 09.30 olarak belirledi.

Yurtsever Hukukçular: Davayı sonuna kadar takip edeceğiz

Duruşmayı takip eden Yurtsever Hukukçular, "Duruşmaları sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.