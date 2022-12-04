Ceren Damar'ın katilinin avukatına yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Akademisyen Ceren Damar’ın, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesinin ardından açılan davada sanık avukatı olarak bulunan, yargılama boyunca Damar ve ailesine yönelik ifadeleriyle tepki çeken avukat Vahit Bıçak hakkında Mustafa ve Feyzan Damar’a hakaret, yaşamını yitiren Damar’ın ise “hatırasına hakaret” ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

İlk iki duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan ve hakkında zorla katılma kararı çıkarılan Bıçak’ın yargılandığı davanın 30 Kasım’daki üçüncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Bıçak için mahkûmiyet istedi. Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'a konuşan Damar ailesinin avukatlarından Doğan Erkan, mütalaada işaret edilen Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinin uygulanması halinde Bıçak’ın avukatlık yetkisini kaybedebileceğini söyledi.

Erkan, “Kadın cinayetlerinin bu kadar arttığı koşullarda, bir hukuk akademisyeni kadının böylesine canavarca öldürülmesini ‘meşru müdafaa’ kurgusuyla meşrulaştıramazsınız. Bunu avukatlık sıfatını kullanarak hiç yapamazsınız” dedi.