Cep telefonuna zam geldi... Telsiz kullanım ücreti arttı

Yeni yılın ilk zamlarından birisi telsiz kullanım ücretlerine geldi.

Türk Telekom’un sayfasında yayımlanan açıklamaya göre telsiz kullanım ücreti 1 Ocak’tan itibaren 113,14 TL üzerinden alınacak:

​​''Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan 2023 Yılı Telekomünikasyon Hizmetleri Ücret Tarifesi uyarınca; 2022 yılında 50,75 TL olarak uygulanan Telsiz Kullanım Ücreti, 2023 yılı için 113,14 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret taksitlendirilerek, faturasız ve faturalı müşterilerimizden her ay tahsil edilecektir.​''

Telsiz kullanım ücreti, 'telekomünikasyon hizmeti' için devlete ödenen vergilerden birisi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararına göre her yılın başında abonelerden tahsil edilecek tutar belirleniyor.