Cep telefonu satışı için taksit düzenlemesi yapıldı

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre,

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı on iki bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,”