Cengiz’e kıyak: 32 dev ihale kapalı şekilde verilmiş

Muhalefet tarafından ‘beşli çete’ olarak adlandırılan şirketler arasında yer alan AKP iktidarı zenginlerinden Cengiz Holding’e verilen 34 dev ihalenin sadece iki tanesinin açık ihale yöntemi ile verildiği ortaya çıktı. Geriye kalan 32 ihale kapalı bir şekilde adrese teslim verildi.

CHP Milletvekili CHP’li Murat Emir Cengiz İnşaat’ın kamudan aldığı ihalelerin detaylarını açıkladı. Şirketin kamudan aldığı 19,7 milyar TL maliyetli 34 dev ihaleden yalnızca ikisinde açık ihale yöntemi kullanılmış.

11 yılda 34 ihale

Dev kamu ihaleleri ve çevre katliamına yol açan projeleri ile tartışılan Cengiz İnşaat’ın aldığı ihalelerin detaylarını kamuoyu ile paylaşan CHP’li Emir, şirketin 11 yılda kamudan 34 büyük ihale aldığını bu ihalelerin büyük bölümünün ‘pazarlık’ yöntemi ile gerçekleştirildiğini vurguladı.

Emir’in açıkladığı veriye göre, Cengiz İnşaat’ın tek başına ya da iş ortaklığı ile üstlendiği 19,7 milyar TL maliyetli 34 kamu ihalesinden 16’sı pazarlık yöntemi ile gerçekleştirildi. Pazarlık yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 7,7 milyar TL oldu.

Kapalı ihaleler

Emir, Cengiz’in aldığı 16 ihalenin ise “Belli istekliler arasında” yöntemiyle gerçekleştirildiğini kaydetti. Belli istekliler arasında gerçekleştirilen ihalelerin maliyetinin ise 11,3 milyar TL olduğu bildirildi. Verilere göre, Cengiz’in yüklenicisi ya da yüklenicileri arasında olduğu 34 ihaleden yalnızca ikisinde açık ihale yöntemi kullanıldı.

Para aktarma amacı

AKP’nin iktidarı boyunca halkı yoksullaştırırken kendisine yakın sermaye kesimini zenginleştirdiğini söyleyen Emir, “Bu kesim arasında müteahhitler de yer aldı. Kamu ihaleleri, iktidarın makbul gördüğü kişi ve kişilere para aktarma aracı olarak kullanıldı. İhalelerden yalnızca ikisinde açık ihale yöntemi kullanılmış. Kalan 32 ihale ise rekabetin kısıtlı olduğu ihale yöntemleri ile gerçekleştirilmiş” diye konuştu.

