Cengiz ve Kalyon'un kira borçları 2042-2043 yıllarına ertelendi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Başarır, İstanbul Havaalanı ihalesini alan İGA şirketinin ödemesi gereken 1 milyar 195 bin euro kira bedelinin 20 yıl ötelendiğini belgeleriyle açıkladı.

Başarır, İGA’nın 2019, 2020 ve 2021 yıllarında kamuya ödemesi gereken 1 milyar 195 bin avro kira bedelinin 2042 ve 2043 yıllarına ertelendiği söyledi. Başarır, “Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nde bu kirayı öteleme kararına imza atanlardan birinin oğlu şu andan İGA şirketinde üst düzey yönetici ve imzanın atıldığı tarihte yapılıyor bu. Kim bu İga, Cengiz, Makyol? Geleceğimiz ipotek altında, 5 şirkete verilmiş durumda” diye konuştu.

'Bizim paramız nasıl kullanılıyor?'

Başarır şu şekilde konuştu:

“Önemli bir krizden geçiyoruz, memur maaşlarının ödenip ödenmeyeceği tartışılıyor, temmuz ayında maaşları tartışıyoruz, milyonlarca insan icrada, çiftçi borçları ertelenmiyor; tarlası, traktörü icrada, asgari ücretli geçinemiyor ama kamu kaynaklarını bu iktidar hunharca harcamaya devam ediyor. Bizim paramız nasıl kullanıyor? 5 şirkete çete dediğimiz zaman kızıyorlar ama vergi almıyoruz, sigorta primlerinden muaf tutuyoruz, en büyük ihaleleri açık ihale olmadan veriyoruz. Yeni havaalanını 5 şirket almıştı sonra şirket sayısı 2’ye düştü. Bu yeni havaalanı değerlensin diye Atatürk Havaalanı’nı kapattık. Sabiha Gökçen Havaalanı’nı THY’nin uçuşuna kapattık, sadece Anadolu Jet uçuyor bu beyefendiler para kazansın diye.

'Kimin parasını ne hakla erteliyorsunuz'

25 Ocak 2018’de İGA ile bir sözleşme yapılıyor; 2019, 2020, 2021’de Türkiye Cumhuriyeti’ne ödenmesi gereken kira bedeli 1 milyar 195 bin euro, yani 20 milyar. Bu ödemesi gereken parayı 2042, 2043 yılına kadar erteliyorlar; neden, kimin parasını ne hakla erteliyorsunuz? Şu anda bir kuruşa bile muhtaç iktidar, ama bu parayı 20-22 yıl erteliyorlar. Bu şirket kalacak mı, iflas mı edecek, bu beyefendiler yaşayacak mı? Bu sözleşmeyi yapan şirket yöneticisini Kamu Özel İş birliği Daire Başkanı Özel Kalem Daire Başkanı olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne atıyorsun ve bu adam üzerinden iletişim kuruyorsun. Daha ilginç bir şey var; Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nde bu kirayı öteleme kararına imza atanlardan birinin oğlu şu andan İGA şirketinde üst düzey yönetici ve imzanın atıldığı tarihte yapılıyor bu. Kim bu İGA, Cengiz, Makyol?

20 milyarımız 23 yıl bu beylerde; çiftçinin borçlarını, memurun kredi borçlarını erteleyebiliyor musun, işçine bu hakkı veriyor musun? İçimiz yanıyor çünkü bu bizim paramız. Bir devlet böyle yönetilmez, hazinenin parası, arsası kimsenin babasının malı değil. Bunu çıkıp bakan ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu vermeli. Bu para ne şartlarla, neyin karşılığında ertelendi? 84 milyona af yok, ekmek yok ama bu beyefendilere ekmek var.

'Geleceğimiz ipotek altında, 5 şirkete verilmiş durumda'

Nebati’ye sormak isterim; çıkardığınız Gelir Endeksli Senetleri, Devlet Hava Meydanları’nın gelirlerine endeksliyorsunuz ve bu sene Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nin zararı Sayıştay raporlarına göre 2 milyar ve 20 milyarı da almıyorsun, nasıl olacak bu? Çıksın bu çok konuşan az bilen ekonomist bakan açıklasın bunu. Bilgi, hukuk yok. Tek imza ile bu kararı verebiliyorlar. Bir ülke, bir vatan soyuluyor. Bizim paramızı, geleceğimizi 25 yıl sonrasına erteleyenleri lanetliyorum. Hangi düşünceye sahip olursa olsun tüm basına söylüyorum; bunu paylaşın, geleceğimiz ipotek altında, 5 şirkete verilmiş durumda.”