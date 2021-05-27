Cengiz-Kolin ortaklığında bu kez işçi kıyımı: 250 kişi işsiz kalacak

Halka ettiği küfürle hafızalara kazınan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz ve AKP’den milyarlarca liralık aldığı ihalelerle bilinen Kolin Şirketler Grubu’na ait Boğaziçi ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Tekirdağ’daki çağrı merkezini kapatma kararı aldı.

Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu’nun elektrik dağıtımında faaliyet gösteren iki şirketi Boğaziçi ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş’nin çağrı merkezi 2016 yılında Tekirdağ’da hizmete açılmıştı.

Firmanın, Tekirdağ’daki merkezi kapatarak daha önce Kars’ta açtığı çağrı merkezde faaliyet göstereceği öğrenildi.

400’e yakın personelin çalıştığı merkezde firma kısa bir süre önce çalışan sayısını 250’ye düşürmüştü. Firma, çalışanlara işyerinin kapanacağını tebliğ etti.