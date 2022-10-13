Cengiz İnşaat'tan yine talan hamlesi

Cengiz İnşaat, kamunun milyonlarca liralık ihalelerini almaya, yeni talan projelerine imza atmaya devam ediyor.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, şirket, şimdi de Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Göl Mahallesi’nde yer alan Cennet Koyu’nda ‘Turizm Konaklama Tesisi’ projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Şirket 409 bin 233, 38 metrekarelik sahip olduğu mülkiyetinde alanda; 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 oda yapmayı planlıyor. Projenin yapılacağı alan ise orman ve önemli doğa alanı içerisinde kalıyor. Proje alanı ikinci ve üçüncü sit derecesi içinde kalırken çevresinde birinci derece sit alanları bulunuyor. Proje bedeli ise 56 milyon 831 bin 860 TL olarak belirlendi.

Danıştay iki kere iptal etti

Geçtiğimiz yıllarda Mehmet Cengiz Cennet Koyu için iki kez girişimde bulundu. Danıştay 13. Dairesi, Cennet Koyu’ndaki 2 milyar 100 milyon TL değerindeki 700 dönümlük kamu arazisinin özelleştirme kararını daha önce iki kez iptal etti. Danıştay kararına rağmen Cengiz İnşaat bu proje için ise Bulgari ile anlaştığı geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıdı.

Öte yandan Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. tarafından Ocak 2021 yılında Cennet Koyu’nda dört adet mendirek yapısıyla iki adet plaj yapmak için ÇED başvurusunda bulundu ve bölgede yaşayan yurttaşlar projeye tepki gösterdi.