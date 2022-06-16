Cengiz İnşaat'ın Rize'deki şantiyelerine ucuz mazot verildiği iddia edildi

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Cengiz İnşaat’ın Rize bölgesindeki şantiyelerinde iş makinelerine ucuz mazot verildiği yönünde iddiaların olduğunu belirterek, "Diğer vatandaşlara ucuz mazot verilmezken, mazot zamları geri alınmazken, Cengiz İnşaat’ın iş makinelerine ucuz mazot satılıyorsa bu çok büyük bir toplumsal haksızlık değil midir?" dedi.

Vatandaşların artan benzin fiyatlarından dolayı kendi araçlarını kullanamayacak hale geldiklerini belirten Saltuk Deniz, 2013'te Cengiz İnşaat'a ucuza mazot verildiğini söyledi. Deniz, "2013'te de çiftçiye 4 liradan, Cengiz'e 1,15 liradan mazot verilmişti" dedi.

'İnsanların günahı ne? İktidara yakın olmamak, beşli çeteden olmamak mı?'

Saltuk Deniz, Rize'de yurttaşların akaryakıt fiyatları nedeniyle köylerinden şehre gidemediğini, taşımacılık işiyle uğraşan herkesin zarar ettiğini söyledi. Deniz durumun, "çok büyük toplumsal ahlaksızlık" olduğunu belirterek, "Eğer siz Cengiz İnşaat’ın iş makinalarına, kamyonlarına ucuz mazot satıyorsanız o zaman Rize’de iş yapan, nakliyecilik yapan kamyoncularımıza, minibüsçülerimize, otobüs şoförlerimize, taksicilere, ticari ve özel araç sahiplerine aynı kolaylığı aynı indirimi sağlamak zorundasınız. Yoksa bu arkadaşlarımızın günahı ne? İktidara yakın olmamak mı? Beşli çeteden olmamak mı?" dedi. (ANKA)