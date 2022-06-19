'Cengiz İnşaat'a inşaat işlerinde ucuz fiyata mazot veriliyor' iddiası

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cengiz Holding'e yönelik 'mazot kıyağı' iddiasını gündeme taşıdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Adıgüzel, iddiayı "Mazot 30 lirayı geçti. Çiftçi, okul servisleri, Arıcılar, gıda nakliyesi yapan ulaşım sektörü bu fiyat altında ezilirken kontak açmaya korkarken, AKP yandaşı Cengiz İnşaat'a Rize'deki inşaat işlerinde ucuz fiyata mazot verildiği bilgileri var. Geçmişte de mazot 4 lirayken, Cengiz'e 1.15 TL'ye mazot verilmişti" diyerek dile getirdi.

Adıgüzel, uygulamaya "Bunlar devlete ihale yoluyla inşaat yapıyorsa, havaalanı veya hastane yapıyorsa, parasını da alıyor ve akaryakıt gideri de içinde. Buna ucuz mazot vermek ihale şartları içinde var mıydı?" diyerek tepki gösterdi.

Benzer bir durumun Ordu'da da yaşandığını belirten Adıgüzel, "Şehir hastanesini yapan firmaya Ordu Valisi maliyetin dörtte birini oluşturan çakılı taşı Ordu'nun derelerinden bedava veriyor. Hem ihale ile çakıl beton parasını öde, hem de üstüne bedava çakıl ver. Hem ihale ile mazot parası ver, hem de bedava mazot ver, aynı. Bu tarafta ise öğrenci taşıyan, işçi taşıyan servisler, traktör kullanan çiftçiler, üretim sektörü yüksek mazot fiyatları altında ezilsin" ifadelerini kullandı.