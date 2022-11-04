Cengiz Holding'in Kazdağları'ndaki maden projesine yürütmeyi durdurma kararı

Kazdağları'nda Cengiz Holding tarafından açılmak istenen Çanakkale Halilağa Bakır Madeni Projesi "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu" kararının iptali için 6 kurum ve 81 vatandaşın açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, şirket ÇED raporunun iptali ihtimaline karşı yeni bir ÇED raporu için süreci başlatmıştı.

Cengiz Holding’in söz konusu projeyi 2019 yılında Kanadalı Liberty Gold’dan 55 milyon dolara devraldığı, projenin işletme ruhsat alanının yaklaşık 5 bin 166 hektar yani 51 bin 660 dönüm olduğu belirtilmişti.

Proje süresinin 15 yıl olduğu ve “patlatmalı açık ocak” seklinde işletilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, “Proje süresince 90 milyon ton cevher ve 105 milyon ton pasa üretilecek. Yani 15 yıl boyunca dinamitle patlatma yapılacak ve civar köyler, tarım alanları ve ormanlar toza bulanacak. Projeden Hacıbekirler, Muratlar, Halilağa, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık ve civardaki diğer köyler etkilenecek. Proje Hacıbekirler köyüne yalnızca 750 metre mesafede bulunuyor. Proje arazisi orman ve şahıs arazilerinden meydana geliyor” denilmişti.

Projenin gerçekleşmesi durumunda bölgedeki köylerin suyunu kurutacağı ifade edilmiş, henüz başlangıç aşamasında ÇED alanı içinde kalan 540 hektar (5 bin 400 dönüm) orman ve 43 hektar (430 dönüm) tarım alanının yok olacağı belirtilmişti. Proje için köylülerin tarlalarının “kamulaştırma tehdidi ile tebligat gönderilerek” ellerinden alınmaya çalışıldığı da duyurulmuştu.

Yeşil Gazete'nin haberine göre, kapasite artışına karşı açılan davada mahkeme tarafından verilen son karar da aynı yönde oldu.

ÇED raporunun yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu.