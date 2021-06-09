'Cengiz Holding Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki ağaçları kesiyor, Türkiye'de satıyor'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarındaki ormanlık alanların tahrip edildiği, bu işlemlerin bir KDP yöneticisinin şirketi ile Türkiye'deki bazı şirketler aracılığıyla yapıldığı öne sürülmüştü.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle konuya ilişkin bir soru önergesi verdi.

Uca, "Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde bulunan ormanların tahrip edilip, ağaçların Cengiz Holding aracılığı ve MİT koordinasyonuyla kesilip Türkiye’de satıldığı iddiaları doğru mudur?" diye sordu.

Uca'nın verdiği soru önergesi şöyle:

“Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi eyaleti Duhok’un Zaxo şehrine bağlı Bêgova ve Dêrekar beldeleri ile Berwari bölgesinde bulunan köyler daha önce yapılan hava bombardımanları nedeniyle boşaltılmıştır. Söz konusu bölgede halka ait ağaçlar kesilmiş, ağaç kesiminin, KDP Politbüro Üyesi Ali Ewnî’ye yakın şirketler ile Türkiye’deki bazı şirketlerin ortaklığıyla yapıldığı, kesilen ağaçların, MİT koordinasyonunda Türkiye’ye götürülerek satıldığı iddiaları basında yer almıştır. Bu çerçevede özellikle Sindi bölgesinin Sinaht, Mêrga Şîş, Kelok, Masi Sinda köyleri ve çevresindeki tüm ormanlık alanlarda ağaçların kesimi ve satımı Cengiz Holding’e bağlı üç taşeron şirket tarafından yapıldığı yine basında yer almaktadır. Ağaç kıyımına gelen tepkiler üzerine Türkiye Erbil Büyükelçisi Hakan Karaçay, Kürdistan’daki bulundukları arazileri satın aldıklarını ve ağaç kestiklerini itiraf etmiştir. Öte yandan Türkiye tarafından yapılan Bombardımanlarda sivil yerleşim yerleri de hedef alındığı, Köylülere ait ekili araziler yakıldığı ve hayvanların öldürüldüğü gelen bilgiler arasındadır. Özellikle Metîna bölgesine bağlı Kêste köyü ile Kanî Masî bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yapılan bombardımanlar nedeniyle çıkan yangınlarda arazilerin yandığı basına yansımıştır.

Bu bağlamda;

1-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde bulunan ormanların tahrip edilip, ağaçların Cengiz Holding aracılığı ve MİT koordinasyonuyla kesilip Türkiye’de satıldığı iddiaları doğru mudur?

2-Türkiye Erbil Büyükelçisi Hakan Karaçay’ın da itiraf ettiği arazi satın alımları ve ağaç kesimlerinin nedeni nedir? Bölge halkına ait ağaçların kesilip, Türkiye’de satılmasının yasal bir zemini mevcut mudur?

3-Son bir aydır kaç ağaç kesilmiş, ne kadar arazi satın alınmıştır?

4-Kürtlerin yaşadığı bölgelerde yaptığınız ekolojik kırımı nasıl açıklıyorsunuz?

5-Yerleşim yerlerinin hedef alınıp hayvanların öldürülmesinin ve ekili tarım arazilerinin yakılmasının sebebi nedir?

6-Yapılan bombardımanlarda kaç yerleşim yeri zarar görmüş, ne kadar ekili arazi yakılmıştır?

7-Bir ayı aşkın süren hava saldırılarından dolayı kaç köy boşaltılmış, kaç sivil vatandaş göçe zorlanmıştır?”