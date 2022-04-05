'Cengiz Elektrik devletleştirilsin' dedi diye KYK'dan aldığı bursu kestiler!

Antalya'da düzenlenen ve "Bu faturaları ödeyemiyoruz, Cengiz Elektrik devletleştirilsin" içeriğiyle düzenlenen eylemlere katılan Hazal Üner adlı öğrencinin bursu kesildi. Kendisine bir tebligatla iletilen bilgilendirmede gerekçe olarak "öğrenim özgürlüğünü ihlal ettiği" iddiası yer aldı.

'Tebligatı görünce şaşırdım'

Tebligatta yer alan ifadelere göre faturaların pahalı olmasını eleştiren öğrenciye, "kamu düzenini bozduğu, terör ve anarşi faliyetleri"ne katıldığı suçlaması yapıldı. Ayrıca tebligatta öğrenciye tuhaf bir şekilde öğrenim özgürlüğünü engellediği suçlamasında bulunuluyor. Konuya ilişkin soL Haber'e konuşan Üner, "Tebligatı görünce şaşırdım. Anayasal bir hak olan protesto hakkımı kullandım, konuyla ilgili hiç bir soruşturma ya da dava ile karşılaşmadım ama Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun hakkımda kararını vermiş hemen" dedi.

Antalya bölesindeki elektrik dağıtım işlerini üstenen Cengiz-Limak ortaklığındaki CK Elektrik daha evvel Isparta'da yaşanan uzun elektrik kesintilerinde de gündeme gelmiş yaşanan can kayıplarından sorumlu tutulmuştu.

'Esas öğrenim özgürlüğünü engelleyen Cengiz-Kolin, onlara açabiliyorlar mı soruşturmayı?'

Konuyla ilgili esas öğrenim hakkını engelleyelerin fahiş fiyatlarla elektrik faturaları kesen şirketler olduğunu söyleyen Hazal Üner, "Faturalar yüzünden birçok öğrenci çalışmak zorunda, gidip Cengiz'e Limak'a soruşturma açabiliyorlar mı?" dedi.

Üner sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sağlık öğrencisiyim, Antalya'da 4 kardeşim ve annemle birlikte yaşıyorum. Elektrikle ısınıyoruz.

Şubat ayında birçok ilde ve noktada gerçekleşen 'Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri devletleştirilmelidir' eylemlerine katıldım, birkaç gün önce de tebligat geldi. 'Burs/kredi verilemeyecek hallerde' bulunmuşum dediklerine göre! Ben 'elektik pahalı, bu faturalar ödenemeyecek miktarlardadır, elektrik şirketleri devletleştirilmelidir' dediğim için bana 'öğrenim hakkını engellemişsin' diyorlar. Komik bile değil bu!

Esas eğitimi engelleyenler Cengiz-Kolinler'dir. Onlar yüzünden ısınmıyor, aydınlanamıyor her şeyden kısıyor, faturaları ödemek için çalışmak zorunda kalıyoruz. Yaşanan bu örnek bu düzenin acizliğinin bir kanıtı bence. O gün katıldığım eylemde söylediğimi bugün yine tekrar ediyorum: elektrik üretim ve dağıtım şirketleri devletleştirilmelidir, elektrik bir avuç zenginin sırtımızdan kâr ettiği bir alan olmaktan çıkarılmalıdır, bu en temel insani haklarımızdan biridir."