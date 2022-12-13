Cemil Kılıç ihraç edildi: Karar cemaat ve tarikat baskısıyla alındı

İlahiyatçı Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitim görevine son verildiğini duyurdu.

Kılıç, açıklamayı "Tarikatlar istedi, MEB bugün beni ihraç etti" mesajıyla paylaştı. 23 yıllık eğitimcilik görevine bakanlık tarafından son verildiğini bildiren Kılıç, gerici çevrelerin hep hedefinde olduğunu söyledi.

"Diyanet Sen" adlı sendikanın ve birtakım gerici zümrelerin karalama ve linç kampanyası sonucu kendisine soruşturma açıldığını aktaran Kılıç, kendisinin ihracı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hukuksal dayanaktan yoksun üç gerekçe gösterdiğini belirtti.

Kılıç söz konusu 3 gerekçeyi şöyle sıraladı:

"1- Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp kendisine MUHAMMEDÎ İSLAM adlı kitabımı hediye ettiğim için, ayrıca Sayın Meral Akşener'le görüştüğüm ve bir kitabımı hediye ettiğim için, yine Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile görüşerek çalışmalarında başarılar dileyip kendilerine bir kitabımı hediye ettiğim için güya siyaset yapmak,

2- Diyanet'in Atatürk karşıtı tutumunu ve İslam'a aykırı kimi fetva nitelikli yanlış açıklamalarını eleştirdiğim ayrıca Devlet'in ve Diyanet'in tarikatları koruyup kolladığına ilişkin açıklamalar yaptığım için güya devletin kurumlarını küçük düşürmek,

3- Demografik işgal hareketi olarak gördüğüm yanlış mülteci politikasını ve cumhuriyetimizin dayandığı 6 ilkeden biri olan milliyetçilik karşıtı sözlerini eleştirdiğim için güya Cumhurbaşkanının itibarını sarsmak."

Bütün çalışmalarını ve açıklamalarını Sendikalar Yasası'nın tanıdığı haklar çerçevesinde yaptığına işaret eden Kılıç, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunu ve bu hakkın kullanımının suç olarak görmenin gerek ulusal ve gerekse evrensel hukuk açısından hiçbir zemine sahip olmadığını belirtti.

'Dava açacağım'

İhraç kararının ardından soL'a değerlendirmelerde bulunan Kılıç, şunları söyledi:

"Bu tarikatların ve cemaatlerin baskısıyla alınmış bir karar. Hukuksuz bir karar. Yargıdan döneceğini umut ediyorum. Dava açacağım, yargısal mücadeleyi başlatacağım. Tekrar görevime dönmeyi umut ediyorum, kamuoyunun da desteğini bekliyorum bu süreçte."